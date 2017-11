Desembre, mes clau per al Madrid

El Madrid ha tornat a recuperar sensacions després de golejar un dèbil Apoel i confirmar la segona posició al grup de Champions. I a més ha servit perquè jugadors com Cristiano Ronaldo o Benzema es reivindiquessin anotant dos gols cadascun. El problema és si poden treure pit aprofitant un partit com aquest després del paper que estan fent a la Lliga, on només han marcat un gol cadascun.

Cristiano ho va fer plantant la premsa a la zona mixta i retraient als periodistes que no parlava perquè llavors ells tergiversaven les seves paraules. És a dir, que si ell deia una cosa i la premsa n’interpretava una altra, millor estar-se callat. El problema és que el primer que va titllar d’interessades les declaracions del portuguès va ser el capità blanc, Sergio Ramos, que va entendre que era molt oportunista que Cristiano trobés a faltar els jugadors que ja no hi són, com James o Morata, i que això afectava el rendiment de l’equip. Que segurament té raó, però potser no és políticament correcte dir-ho.

I Benzema va aprofitar per penjar al seu Instagram una foto precisament amb Leo Messi dient que són els dos únics jugadors que han marcat consecutivament en les últimes 13 edicions de la Champions. Una acció bastant criticada per un sector de l’afició i del periodisme perquè consideren que el més important és que marqui en els partits clau. Però per molt que el critiquin, Benzema és la nineta dels ulls de Zidane i és i serà clarament el seu davanter centre. De fet, els alts dirigents del Reial Madrid no acaben d’entendre aquest favoritisme i que l’entrenador francès no hagi volgut fitxar-li competència o no lluités perquè es quedés Morata.

El que és evident és que aquesta golejada a la Champions ha de tenir una continuïtat durant el mes de desembre. Perquè ara els venen unes setmanes d’allò més dures fins a Nadal, en què hauran de demostrar si es confirma aquesta recuperació amb partits tan importants com el que jugaran a San Mamés o les visites al Bernabéu del Sevilla i el Barça. I entremig hauran de viatjar a Abu Dhabi per disputar el Mundial de Clubs.

I el desembre també serà el mes del sorteig dels vuitens de la Champions, en què el Madrid ja sap que serà segon de grup. I que pot tenir rivals del nivell del Manchester City o el PSG, però esclar, també del Besiktas. I la història i els precedents d’aquestes boletes ens fan pensar més en aquesta última opció. Però qui sap, passen tantes coses estranyes, últimament...