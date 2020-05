Catalunya, any 3000

Postcovid? Em sents? Et truco en mal moment? Hola, soc la Pande, que teletreballes? Com, que “quina Pande”? Quantes Pandes coneixes? La Pandèmia Castellví, tia. Podem parlar un moment, eh, Postco? Podem parlar? No, no, si et destorbo res, fes la classe online i parlem després. Ah, com vulguis. És que ahir tenia una cita amb un noi. Sí, sí, és que per això et truco, Postcovid, perquè me’n donis l’opinió. Treballa en una multinacional de fabricació de tests, té 36 anys... Mira, tia, a la foto de Tinder hi sortia amb mascareta i ja vaig sospitar, tia, perquè quan es fan la foto amb mascareta és que... No, no! Tothom no, t’equivoques, eh? Jo m’he posat una foto sense mascareta al perfil, que se’m vegi la cara... Total, que vaig demanar hora per a una terrassa amb estrella Michelin i vam quedar allà. Em va costar molt, eh, trobar hora. Només una taula. El tio va arribar mantenint la distància de seguretat, tot molt correcte, i li dic: "Traguem-nos la mascareta, no? Així ens veiem les cares". Però em va dir que no, que era perillós, i clar, tia, ja em va pujar la mosca al nas. Perquè a mi un tio amb mascareta m’agrada, em posa, a mi veure porno amb mascareta m’agrada, i ja saps tu que quan anem a la platja (quan ens toca el torn) m’encanta veure la marca de la mascareta a la cara dels tios, així blanca, que no els hagi tocat el sol. Em fot a mil. Però no ho sé... I vam anar a casa meva. I ja al sofà vam començar que si jo et desinfecto, que si tu em desinfectes a mi... Ens vam prendre la temperatura... Però no es treia la mascareta. I al final que li dic: “Si no et treus la mascareta jo no em poso el plàstic protector corporal i no m’acosto a tu a menys d’un metre”. I el tio va i es posa a plorar. I em diu que no pot treure-se-la, que té piorrea, tia, que té les dents fatal i que li put l’alè. Total, que s’ha quedat a dormir a la cambra de desinfecció de convidats però no hem fet res...