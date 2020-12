Frederica Montseny, ministra de Sanitat (1936)

ABANSD’ARA

De l’entrevista a Frederica Montseny (Madrid, 1905-Tolosa, 1994) apareguda avui fa anys a Última Hora (9-XII-1936), diari d’ERC dirigit aleshores per Josep Roig i Guivernau. La Vanguardia, dirigida llavors per María Luz Morales, la publicava aquell mateix dia en castellà, també sense signatura, com consta en el llibre Entrevista a la guerra (Ed. L’esfera dels llibres, 2007) del professor Josep Maria Figueres.