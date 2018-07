Fúria al taxi

Quan les regles canvien sense avisar hi ha un sentiment d’injustícia entre els que participaven en el joc. Aquesta sensació d’impotència alimenta aquests dies la fúria del sector del taxi, que, un cop més, està demostrant la seva extraordinària capacitat de bronca i el potencial de col·lapsar Barcelona i arruïnar les vacances a uns quants turistes. El TSJC li ha dit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que no té capacitat per limitar les llicències de VTC -amb què treballen Uber i Cabify- en relació a les llicències de taxis, i la resposta del sector ha sigut mantenir la vaga i col·lapsar la ciutat i els accessos a l’aeroport. Els taxistes tenen una part de raó, perquè les seves llicències son cares i en molts casos són l’assegurança de la seva jubilació, però la lliure competència afecta tots els sectors econòmics i el servei que ofereixen és més car, i sovint pitjor, que el dels nous operadors. La normativa havia d’entrar en vigor a l’agost i preveia reduir les llicències de VTC de 1.300 a 400, contenint així l’expansió d’unes empreses que, d’altra banda, han de garantir condicions laborals dignes. Colau s’ha arremangat per dialogar, cosa que ni Foment ni la Generalitat han fet en les últimes hores. El Govern ha d’entendre que en el “mentrestant” aquest país espera ser governat, i, encara millor, que si vol que aquest país algun dia tingui una gran majoria independentista li haurà de donar raons per ser-ho amb arguments de bona gestió i d’empatia amb el ciutadà.