Llibertat, justícia i democràcia. República Catalana

L’escenari de repressió prolongada i el record de l’1 d’octubre fan absolutament excepcional aquest Onze de Setembre. Tenim la convicció que, lluny de la voluntat dels qui ens voldrien desistits, el proper dimarts viurem de nou una jornada de reivindicació, dignitat i autoestima col·lectiva, units en la pluralitat, com sempre hem fet en les grans mobilitzacions de país.

Us emplacem a omplir una vegada més els carrers de Barcelona en un exercici de determinació pacífica i transversal. Malgrat la repressió, l’exili i la presó, som conscients que és l’hora de reforçar els grans consensos de país i, com hem fet sempre, enfortir el sentiment de pertinença compartida, sense caure en cap provocació estèril dels qui ens volen confrontats i fracturats.

Ens sentim hereus dels lluitadors antifranquistes i del llegat del conjunt del catalanisme, el sobiranisme i l’independentisme, que sempre ha treballat per enriquir l’imaginari col·lectiu de país, des de l’empatia i sense demanar renúncies a ningú ni dels seus orígens, ni de la seva llengua ni de la seva identitat.

I és gràcies a aquest esforç que vàrem donar una resposta unitària i exemplar a la sentència de la retallada de l’Estatut, o el "No a la guerra", la defensa del territori, el clam unànime de "Volem acollir" i el rebuig al terrorisme. I, d’una manera especial, davant la violència desfermada dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, durant la celebració del referèndum d’autodeterminació.

Per tot això:

Reivindiquem la llibertat, perquè el seu retrocés és avui ben visible a l’estat espanyol. Milers de persones són víctimes de la 'llei mordassa' i moltes altres veiem els nostres drets i llibertats retallats greument a causa de l’acció polititzada i no ajustada a dret d’alguns responsables dels cossos policials, de la fiscalia i dels mateixos tribunals. Defensem sense límits la llibertat com a garantia de cohesió social també a Europa. Defensar avui les llibertats a Catalunya és fer-ho també a Madrid, París, Roma, Berlín, Praga o Istanbul.

Reivindiquem la justícia, perquè no hi ha delicte i lluitarem per la nostra llibertat i el retorn a casa de totes les persones exiliades i preses. Mentre Europa ho dictamina de manera meridianament clara, alguns membres de la justícia espanyola s’obsessionen en una croada descontrolada incapaç de sostenir-se davant els sistemes judicials de països com Alemanya, Escòcia, Suïssa o Bèlgica. L’absolució és l’única resposta que esperem.

Reivindiquem la democràcia, perquè sempre hem volgut fer com Escòcia i avui també volem reiterar de nou la nostra aposta pel diàleg, com hem fet sempre, un diàleg que ha de ser sincer, honest, obert, sense límits, on es pugi parlar de tot en el marc de la convivència i el respecte mutu. I, si bé és cert que no descartem res sempre que sigui pacífic i democràtic, qualsevol proposta del govern de Pedro Sánchez ha de respectar la voluntat majoritària del poble de Catalunya.

Reivindiquem la República Catalana, com a legítima i democràtica concreció de tantes voluntats expressades al carrer i les urnes a favor dels drets i les llibertats, que ens connecten amb un món més just, més sensible i tolerant, modern, més culte, que s’enfronta als reptes amb la complicitat de tots els seus conciutadans i dona sempre l’esquena a la intransigència i la violència. Aquells drets i llibertats que estem convençuts que estaran garantits en una República democràtica i per a tothom.

Malgrat els murs o els quilòmetres de distància, us parlem des de la serenor i la determinació. Ens encomanem a l’esperit de dignitat i coratge de totes les Diades i que ens encomaneu cadascú de vosaltres en tot moment, com heu fet també des que vàrem entrar a presó o iniciar l’exili.

Avui reafirmem, una vegada més, el nostre compromís amb convèncer i no pas vèncer, construir i no pas fracturar, enraonar i no pas imposar. Com deia Pedrolo: "Entre la intransigència i la feblesa, la flexibilitat". Sense renúncies que ens desdibuixin i en el nostre cas amb el compromís d'esforçar-nos al màxim per trobar el camí per fer democràticament efectiva la República defensada dignament, pacíficament i cívicament l’1 d’octubre.

Amb la tranquil·litat de saber que tot això ho estem fent junts i que no ens deixarem mai ningú pel camí, i que aquestes dues condicions són les que ens portaran a la llibertat completa de tots els ciutadans d’aquest país, hagin nascut on hagin nascut i vinguin d’on vinguin.

La Diagonal és una avinguda ampla on cap tothom. Perquè els drets que reivindiquem ens pertanyen a tots i perquè la diferencia és la condició indispensable que tenim com a societat per avançar democràticament.

Fem una crida als sindicats, patronals, col·legis professionals, entitats del tercer sector i al conjunt de la societat catalana perquè s’impliquin en la defensa dels drets i les llibertats universals. Aquells que ens vàrem haver de guanyar des dels carrers, desafiant el règim franquista, que van fer créixer barris i van contribuir al progrés econòmic i que hem reivindicat sense por cada vegada que la injustícia ha aparegut en algun racó de món. També a casa nostra.

Aquest Onze de Setembre omplim Barcelona de llibertat, justícia, democràcia i república. Gràcies per ser-hi sempre i per perseverar. Nosaltres no defallirem.

Setembre de 2018

Centre Penitenciari de Mas d'Enric, Centre Penitenciari Puig de les Basses, Centre Penitenciari de Lledoners, Ginebra, Brussel·les i Saint Andrews