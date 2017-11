Centenars de milers de persones pacífiques en defensa de la llibertat

En un ambient cívic, però sense l’alegria d’altres ocasions. Tristos, com admetia Marcel Mauri (ANC), es van reunir ahir a Barcelona milers de persones per demanar la llibertat de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Borràs, Bassa, Forn, Rull, Turull, Mundó i Romeva. 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van solidaritzar amb les famílies dels empresonats en un clam per la seva llibertat immediata. Des de Brussel·les, Antoni Comín es dirigia als fills dels empresonats recordant-los la lliçó de dignitat que els estan donant mentre defensen a la presó les seves idees pacífiques. El crit que va unir la multitud va ser el clam per la llibertat, però alguns dels consellers a través de missatges llegits pels seus familiars i el mateix president Puigdemont, en un missatge enregistrat en vídeo, van fer una crida a la unitat. La demanda arriba després que s’hagi acabat el termini per fer una llista conjunta sobiranista per presentar-se a les eleccions del 21-D i quan el president encara advoca per una llista d’electors.

Sigui com sigui, les eleccions no es faran en condicions de normalitat, amb mig Govern a la presó i l’altre mig a Brussel·les esperant la decisió de la justícia belga. Tampoc no es pot normalitzar ni oblidar que l’autogovern, penosament aconseguit, a hores d’ara està completament laminat. La Generalitat està intervinguda completament per l’Estat, la qual cosa significa a la pràctica el bloqueig de l’administració i el control que va des de les finances fins a l’actuació dels Mossos. Malgrat la desorientació de molts ciutadans hi ha una cosa clara, i és l’oportunitat i la necessitat de tornar a sortir al carrer el 21 de desembre per anar a votar. Del resultat de les eleccions en dependrà el futur, i el sobiranisme no pot desaprofitar cap oportunitat d’expressar-se a les urnes. De fet, és la gran demanda que s’ha fet els últims anys i la que transversalment ha arribat a unir majories del voltant del vuitanta per cent de la societat segons les enquestes. No serà una campanya normal, amb amenaces de repressió i l’excepcionalitat política del 155, però si les urnes es posen s’haurà de convertir la convocatòria de Rajoy en una oportunitat per demostrar la magnitud, el civisme i la perseverança d’un moviment que no té altre instrument que la convicció i la pau.