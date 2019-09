TV3, sembla que teniu problemes...

El programa ‘Planta baixa’ de Ricard Ustrell va haver de cancel·lar l’emissió del directe per problemes tècnics. Durant la primera mitja hora es van repetir uns problemes de so que feien inaudible el que deien el presentador i els col·laboradors. El mateix Ustrell va ironitzar amb l’eco que ressonava al plató, dient que recordava la Capella Sixtina. Pocs segons després, van haver de tancar la parada de manera fulminant i inesperada, pràcticament sense poder-se acomiadar de l’audiència. La cadena va haver de connectar amb el 3/24. Els problemes no són nous. Aquest dilluns, el micròfon d’Ustrell ja va donar problemes força estona amb soroll de refregit fins que el van haver de substituir per un micròfon de mà, que va aguantar força estona. L’avaria va trigar a solucionar-se.

Una altra professional de la cadena que ha de conviure amb dificultats tècniques és Ariadna Oltra. Cada dos per tres és víctima de calamitats alienes a la seva responsabilitat. Deixada de la mà de Déu fent el 'Telenotícies matí', el dia que no té problemes perquè li entrin les fotografies del temps, la tauleta electrònica no funciona.

Aquestes avaries tècniques es poden considerar dramàtiques si tenim en compte que ja fa dues setmanes, el 12 de setembre, qui va haver de cancel·lar l’emissió del programa en directe va ser Toni Soler a l’'Està passant'. Després de múltiples apagades que primer afectaven la il·luminació del plató i després les pantalles del decorat, Soler va haver de plegar i tornar l’endemà, divendres, que normalment és una emissió gravada, per compensar el nyap tècnic del dia anterior.

És evident que Vicent Sanchis té un problema. Concretament un problema amb el departament tècnic de la casa. De fet, TV3 té molts problemes, però aquest no es pot atribuir exclusivament a les retallades. No pot ser que TV3 hagi d’estar cancel·lant programes en directe per misterioses deficiències tècniques, perquè fa la impressió que s’ha convertit en una cadena de tercera. Dues emissions cancel·lades en quinze dies. Potser són els follets trapelles de la tecnologia o ha tornat el Megazero per fer de les seves, però sigui el que sigui cal solucionar-ho perquè el que transmet de cara a l’audiència és incompetència o desídia professional dels responsables.

Un altre tipus de problemes tècnics

L’arrencada de l’'Està passant' de dimarts va ser extraordinària. Els guionistes del programa van aprofitar el vídeo de la Guàrdia Civil amb serioses dificultats per rebentar la porta dels detinguts a Sabadell per burlar-se dels “problemes tècnics” dels agents. L’escena costumista representada per Toni Soler i Jair Domínguez mentre es creava la sensació de simultaneïtat amb les imatges és un exemple esplèndid de genialitat humorística i denúncia. Fer riure l’audiència quan no fa gràcia el que passa té mèrit.