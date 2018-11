Tant de bo que ho hagi vist la Griso

Diumenge el '30 minuts' ens va oferir un reportatge tan necessari com complicat. ‘Educar sota sospita’ posava el focus en les denúncies per delicte d’odi contra nou professors de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca. Denúncies posades per pares d’alumnes, que també són agents de la Guàrdia Civil, amb motiu de l’1-O. El programa tenia el valor d’abordar amb responsabilitat periodística un cas molt delicat, no només per com va estendre la por i l’estigmatització de tota la comunitat educativa catalana sinó per la manera com alguns mitjans espanyols en van informar: amb sensacionalisme, atiant el conflicte i manipulant els fets.

El '30 minuts', de Mariona Bassa i Víctor Díaz, ha aconseguit parlar amb professors de l’institut, unes fonts a les quals no es podia accedir fins ara a causa de la pressió mediàtica, social i judicial que han patit. També amb pares d’alumnes, alguns exalumnes i fins i tot un exalumne fill de guàrdia civil. El '30 minuts' ha donat espai a les versions confrontades i ha inclòs la de Bartolomé Barba, guàrdia civil i la persona que ha liderat en els mitjans aquesta envestida judicial contra l'institut on porta el seus fills.

El reportatge era molt complet, tant a l'hora de confrontar versions sobre els fets a l’IES El Palau com en tota la investigació periodística sobre la tesi de l’adoctrinament a les escoles catalanes. A més, plantejava quin ha de ser el rol dels professors en una aula i la importància pedagògica de poder reflexionar sobre l’actualitat.

'Educar sota sospita' honora el rigor periodístic en contrast amb l’espectacle que programes com 'Espejo público' han muntat

‘Educar sota sospita’ permet, per una banda, posar una mica d’ordre als fets que van succeir a l’IES El Palau el 2 d’octubre després de les distorsions informatives provocades pels magazins matinals sensacionalistes i altres mitjans de comunicació que han volgut instrumentalitzar el conflicte educatiu. I, a més, permet una cosa molt important: oferir una mirada global sobre quins partits polítics arreu d’Europa són els que estan utilitzant l’ensenyament i el professorat per treure’n rèdit electoral de cara a construir un estat de por i control.

El '30 minuts' honora, una vegada més, el rigor periodístic en contrast amb l’espectacle que alguns programes com 'Espejo público' han muntat, dia sí dia també, a les portes de l’IES El Palau, prioritzant el seu relat de crispació social al que busca un retorn a la convivència. Reporters a la recerca de mares indignades que carreguen contra l’escola i els professors dient disbarats i tertulians que condemnen un sistema educatiu que desconeixen del tot. ‘Educar sota sospita’ posa en valor els detalls, els matisos i, sobretot, els interessos que hi ha darrere de determinats relats polítics i mediàtics contra l’ensenyament. Tant de bo que aquest '30 minuts' l’hagi vist Susanna Griso i pugui ser conscient, per contrast, de la mena d’espectacle que presenta i quin paper està jugant en el circ de la denigració i criminalització de l’ensenyament públic a Catalunya.