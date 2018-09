‘El Mundo’ dona lliçons de rigor al ‘New York Times’

JA TÉ GRÀCIA que des d’aquesta columna s’assenyali un diari per donar lliçons a un altre, però el cas que ens ocupa mereix assumir la contradicció. El Mundo fa un dur editorial carregant contra la publicació d’un article anònim al New York Times per denunciar Donald Trump. El diari que va intentar durant anys demostrar la implicació d’ETA en l’11-M explica que el periodisme “es deu a una praxi deontològica i a uns principis ètics i professionals que no poden caure en desús per moltes transformacions revolucionàries que pateixin els mitjans de comunicació”. El rotatiu que va publicar els informes apòcrifs de la UDEF assegura que el NYT “traspassa una línia vermella que deteriora la credibilitat del periodisme davant dels ciutadans”. I, tres pàgines abans d’un reportatge d’Esteban Urreiztieta -autor, entre d’altres, de la notícia amb el compte fals de Xavier Trias a Suïssa-, conclou l’editorial: “No es poden dinamitar les regles per les quals els ciutadans encara distingeixen entre informadors professionals i propagandistes amb finalitats espúries”. El diari, però, treu bon suc de la informació que critica: obertura de la secció d’Internacional i un interessant article de Víctor de la Serna defensant la publicació de l’anònim.

DARTH VADER BUCH

La majoria de diaris interpreten la reunió de dijous entre Miquel Buch i Fernando Grande-Marlaska com un intent de rebaixar la tensió. Tots, excepte el trio de la dreta madrilenya - El Mundo, l’ Abc i La Razón -, que acusen Marlaska d’haver-se venut a l’independentisme. Al diari de Francisco Marhuenda la caricaturització arriba fins a tal punt que l’opinió de Sabino Méndez acusa Buch “d’impostar una veu a l’estil Constantino Romero”, mític doblador, entre d’altres, de Darth Vader. Hi ha diaris que fan el que calgui perquè l’independentisme sempre sigui el dolent de la pel·lícula.