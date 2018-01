Olga Sacharoff, la rusa del Putxet

He pasado una hora en el mundo encantando de Olga Sacharoff. Entre sus pinturas, sus muebles, sus flores y sus gatos. Presidiéndolo todo, el paisaje auténtico del Putxet, recuadrado por la ventana del salón de la artista. El Putxet ha sido tantas veces pintado por Olga, que hemos acabado por no saber exactamente si es el cerro el imitador de los cuadros de ella o, al contrario, si son sus cuadros los que transcriben literalmente el paisaje del Putxet. […] -La verdad es que me da igual vivir o no vivir en el Putxet… En cualquier parte trabajo a gusto. Tiene razón, pues lleva sus modelos dentro. Está a punto de clausurar, en las Galería Syra, una exposición retrospectiva, abarcadora de treinta años de su pintura. Y aparte una primera época parisiense, una etapa gris y constructivista, todo el resto de la obra de Olga Sacharoff presenta el común denominador de una graciosa puerilidad, el maravillado descubrimiento del mundo por unos ojos infantiles, no importando que los cuadros estén fechados en París, en Tossa de Mar o en Barcelona. Olga Sacharoff es rusa, nacida en Tiflis, concretamente. Estudió primero en Munich y luego en París. Vino a España cuando la guerra del catorce, y prácticamente no se ha movido ya más de aquí. Y vino conducida por el más ciego azar. -Dudábamos -me refiere- entre España e Italia. Entonces, tomamos un mapa del Mediterráneo, cerramos los ojos y dejamos caer el dedo encima del mapa. No salió Alcudia, en las Baleares. Fuimos allí, si bien sobre el terreno corregimos algo del azar, y nos instalamos en Pollensa… De Mallorca, se trasladó Olga a Barcelona. Y, como ya he dicho, aquí sigue. Por lo visto, en su vida todo adquiere ese aire de satisfecha sumisión al destino. No es solamente niña en su visión pictórica, sino también su comportamiento. -Estoy “tremolando”… -suele repetir ante la apertura de una exposición. Habla una graciosa mezcla de ruso, de francés, de inglés (su esposo es británico), de castellano y de catalán. Ayer, entre todos, a cuento del aperitivo, buscamos cómo se llamaba la butifarra en los distintos idiomas extranjeros. En realidad, la butifarra no aparecía por parte alguna; sólo nos salían salchichas en Francia, en Inglaterra, en Rusia… Y eso que, en la búsqueda, participaba un catalán tremendamente internacional, cual es el ceramista Llorens Artigas. […]