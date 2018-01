Passa de grip, serveis desbordats i dèficit fiscal

LA SANITAT PÚBLICA catalana és una de les millors del món, i la resposta a les emergències mèdiques acostuma a ser eficient, com vam poder comprovar quan hi va haver els atemptats a l’agost. En canvi, quan arriba la passa de grip de cada hivern, el sistema, que ja va sobrecarregat, queda saturat. Que un país amb el PIB de Catalunya, que sempre dedica la partida més gran del seu pressupost a la sanitat, que compta amb professionals abnegats i capaços, no pugui atendre la seva gent quan més ho necessita és un escàndol més de l’infrafinançament que patim. N’hi ha que als mítings fan la demagògia de dir que “ la estelada no da de comer ” però miren cap a una altra banda davant el fet que amb els més de 16.000 milions d’euros que se’n van cada any en dèficit fiscal pagaríem dos pressupostos de sanitat sencers.