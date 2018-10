Pedro Sánchez i el ‘pressing’ a l’independentisme

ELS SOCIALISTES pressionen els independentistes perquè donin suport als pressupostos de l’Estat amb el papu habitual: si tu no hi vas, vindran el PP i Ciutadans a governar. Demanen un gest, els socialistes. Sembla que han oblidat ràpidament que va ser gràcies al vot dels independentistes catalans que Sánchez és avui inquilí de la Moncloa, situació que ni Sánchez s’hauria cregut quinze dies abans. Volen més gest que aquest? És Sánchez qui ha decidir si hi ha alguna diferència de fons entre que governi ell o ho faci la dreta populista. És ell qui ha decidir si fa d’estadista o juga a ser PSOE de dia i PP de nit, perquè amb Borrell caçant bruixes, Calvo negant que hi hagi hagut un referèndum pactat a Escòcia i els presos polítics patint una presó preventiva que clama al cel, no resulta admissible demanar gran cosa.