SEGONS TOTS ELS INDICIS, la manifestació de dimarts es comptarà per centenars de milers de persones. Serà extraordinari si pensem en el desgast emocional que acumula tota societat catalana els darrers anys i, sobretot, els darrers deu mesos. D’això se’n diu persistir, ni més ni menys. Per desgràcia, el judici que ve, amb la increïble qualificació de rebel·lió per als acusats, augmentarà la tensió. Un dels presos polítics em deia que pensava, també, en molts dels que dimarts no aniran a la Diagonal o es van quedar a casa l’1 d’octubre, espantats per la seguretat, la feina, els estalvis, les pensions o el passaport. Davant d’això, Pedro Sánchez té una gran responsabilitat. Ja sabem que l’Onze de Setembre Rajoy sentia passar el vent. I Sánchez, què sentirà? Només amb policies, jutges i presons, fracassarà. O aconsegueix un pacte d’estat amb la Catalunya del 2018 per votar, o abocarà la societat a persistir en l’angoixa.