Reciclar-se, l’únic camí per adaptar-se

El Fenerbahçe es va proclamar campió d’Europa després de perdre 12 partits. La dada la va recordar dijous Simone Pianigiani a la sala de premsa del Palau Blaugrana, on va remarcar la importància que té que els clubs s’adaptin com més aviat millor a l’escenari que ha provocat el nou format de l’Eurolliga. “Cal entendre la nova cultura del bàsquet”, va resumir. Després de l’experiència de la temporada passada, els equips han intentat adaptar les seves plantilles al nou calendari, però no n’hi ha prou amb això. Joan Plaza reclama un canvi de mentalitat global. “Els entrenadors ens estem reciclant, però també ho han de fer els periodistes i els aficionats. La gent ha d’entendre que quan intentes combinar dues competicions d’aquesta exigència perds partits que no vols perdre. Tothom està patint perquè les regles del joc han canviat”, va dir.

La manera de treballar ha canviat. “No podem entrenar-nos com abans”, reconeix Plaza. El vigent campió, per exemple, ha modificat les seves rutines. “Aquesta temporada hem canviat la nostra dinàmica i només fem un entrenament al dia. Abans pràcticament sempre em fèiem dos. Si no aprens una cosa cada dia, estàs mort”, adverteix Zeljko Obradovic, que està competint sense quatre dels cinc jugadors que la temporada passada eren titulars. La majoria d’equips s’han de reinventar cada estiu. “No pots plorar pels jugadors que marxen a la NBA o per les lesions”, diu el tècnic, que posa l’accent en l’elecció dels jugadors per tenir èxit en el procés de construcció d’una mentalitat guanyadora. Ambició, en diu ell. “Els jugadors i els entrenadors ens hem vist obligats a adaptar-nos a aquesta nova realitat. És un canvi important, però és igual per a tothom i queixar-se no serveix de res”, afegeix.

Al marge d’aquests nous reptes que es presenten sobre el parquet de joc, els clubs estan obligats a reinventar les seves estructures per convertir-se en models de negoci sostenibles. L’Eurolliga intenta imitar la NBA i assessora empresarialment els seus membres, però no tothom segueix els seus consells. Cada equip té una història, una personalitat, un pressupost, un mercat i un entorn diferents, tot i que hi ha un seguit de premisses que poden ser útils per a tothom. El paper dels nous pavellons és clau, i la contractació de jugadors franquícia, més vital que mai. Les estrelles atreuen aficionats, que provoquen un augment dels patrocinadors i dels contractes televisius.