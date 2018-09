TV3, a la picota

L’estratègia de Ciutadans de calumniar TV3 per desprestigiar-la (encara més) a nivell estatal ha funcionat. Mediàticament, l’escena entre Albert Rivera i Lídia Heredia a Els matins de TV3 ha tingut transcendència en tots els informatius excepte en el Telediario de TVE, que divendres va obviar la polèmica.

Primer, però, cal lloar la transparència informativa de TV3. El Telenotícies migdia va obrir amb les acusacions de Rivera contra la mateixa cadena, remarcant sense subterfugis i de manera literal els qualificatius que el líder de Ciutadans havia llançat contra els seus professionals. Van recollir (en un vídeo, per cert, amb nyaps incomprensibles a nivell tècnic) alguns instants de l’intercanvi dialèctic entre Rivera i Heredia. Van destacar, també, altres titulars de l’entrevista que, per culpa del xou del polític, han passat desapercebuts.

De fet, aquesta ja era la intenció de Rivera: posar el focus mediàtic sobre TV3.

Com dèiem ahir, Antena 3 titllava l’escena de “baralla” i mostrava un fragment en què Rivera sembla deixar Heredia amb la paraula a la boca. A Telecinco qualificaven l’escena de Rivera com “possiblement una de les més tenses de la seva carrera política” i demanaven atenció pel “duríssim enfrontament que ha tingut amb una presentadora de TV3”. En el vídeo també semblava que Rivera guanyava la batalla dialèctica. La veu en off posava els antecedents en l’agressió que va patir el càmera de Telemadrid i resumia: “La presentadora del programa responsabilitza en part Albert Rivera. La resposta de Rivera sense pèls a la llengua, i la bronca ja estava muntada”. És a dir, pinten Heredia com la instigadora que ataca primer. A La Sexta sintetitzaven: “Tensa entrevista al líder de Ciutadans a la televisió pública catalana. Albert Rivera ha acusat TV3 de mentir, manipular i ser un aparell de propaganda. Escolteu-ho”. A Noticias Cuatro : “Escolteu aquesta enganxada que avui ha tingut Albert Rivera amb una periodista de TV3, a la qual ha acusat de mentir i fer propaganda”.

Les acusacions de Rivera (que no són noves) des de TV3 mateix s’interpreten, a nivell estatal, com si el polític hagués destapat la caixa dels trons. La posada en escena de Rivera traspua atreviment, heroïcitat. És l’abanderat de fer la denúncia a la cara de l’enemic i en camp contrari. Arreu s’elimina del relat la defensa de la periodista de la seva integritat professional i la dels seus companys. S’interpreta com una baralla entre iguals per motivacions polítiques i no pas com l’agressió d’un polític a una professional del periodisme. “Crec que és estrany haver de donar explicacions a un representant polític del que fem els periodistes”, li deia la Lídia Heredia. I té raó. Quan els polítics es posen a fer d’editors, de redactors i de crítics de televisió, cal sospitar primer dels seus interessos i dels beneficis que en treuen i no pas assenyalar tan lleugerament els treballadors.