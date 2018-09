Albert Rivera, no t’hi esforcis...

Salta a la vista que Albert Rivera va anar a 'Els matins' de TV3 amb el desig irrefrenable de provocar un incendi. Després d’acusar la televisió pública d’aparell de propaganda i els seus professionals de mentir, Lídia Heredia va preguntar-li: “M’ho està dient a mi això?” I Rivera va respondre: “No. L'hi estic dient a tots els catalans”. Doncs no. Rivera no parlava per tots els catalans. Rivera estava fent una posada en escena premeditada dirigida a tots els espanyols, especialment a les cadenes privades que li aplanen el seu discurs. I se’n va sortir: al cap de poc, 'Espejo público' recollia l’escena de Rivera a TV3 per posar-la a debat. “Tremenda la bronca que se ha montado en TV3. Albert Rivera ha acusado TV3 de propaganda separatista y Lídia Heredia se lo ha tomado muy mal”, deia Susanna Griso. A continuació va demanar a Justo Molinero, convidat al plató, que hi digués la seva. I va deixar que Albert Castillón reblés el discurs de Rivera portant encara més lluny l’insult als professionals de la cadena. No és casualitat que Rivera hagi anat a TV3 per carregar contra la cadena. Dimecres, Inés Arrimadas a 'Espejo público' també apuntava contra Toni Soler i TV3. Forma part de l’estratègia. Crear animadversió contra els professionals de la tele pública d’una manera exacerbada. Al migdia, a Antena 3 Noticias (igual que Telecinco, La Sexta...) recollien només l’enganxada: “Ya lo ven. La entrevista de Rivera de hoy en TV3 ha terminado en trifulca. El líder de Ciudadanos se quejaba ahí en directo del canal público catalán por ser, ha dicho él, un aparato de propaganda separatista”. Arreu traspuava la idea que la intervenció de Rivera era una mena d’acte de protesta agosarat en una tele que manipula.

Per fer honor a la feina d'Heredia, s’ha de dir que, en els quaranta minuts previs a l’enganxada, la directora d’'Els matins' va fer una entrevista impecable, incisiva i d’una tenacitat periodística indubtable, assumint un intercanvi dialèctic com pocs s’han vist amb Rivera. Se l’ha de lloar per la serenitat, fermesa, convicció i rigor professional amb què va aguantar l’envestida final, però les entrevistes d’Heredia s’han de veure senceres.

Quan el líder de Ciutadans, collat per Heredia, va dir: “Podria passar-me aquí..., ara no tinc temps per dir totes les mentides que ha dit TV3 en públic”, el polític tornava a intoxicar. Amb els anys que fa que malparlen de TV3 haurien tingut temps d’aportar proves tangibles i només bramen acusacions poc específiques. Quan Heredia defensava amb exemples concrets la cobertura que havia fet TV3 d’allò que Rivera creia que s’havia silenciat, el líder de Ciutadans intentava tapar la resposta parlant-hi a sobre. Heredia li va dir: “Està faltant a la meva professionalitat”, i Rivera es va excusar: “No l’acuso a vostè”. Però sí que ho havia fet adduint que en el programa que ella dirigeix s’hi menteix cada dia. El líder de Ciutadans es queixava de les preguntes que li feia Heredia i ella, amb sarcasme, li estenia paper i bolígraf perquè li escrivís les preguntes que voldria. No t’hi esforcis, Rivera. Ningú te les farà com a 'Espejo público', que són les que a tu t’agraden.