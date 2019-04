Pànic del futur

No sé si havíeu sentit a parlar d’ella. Jo no en sabia res fins que no va sortir la polèmica. Això ho té l’esport femení, que si no hi ha una temàtica conflictiva no apareix enlloc. Però és que aquest cas ja ha superat tot el que havia vist fins ara -i creia que això ja no passava-. Jugadora de futbol australià i boxejadora, Tayla Harris és una esportista d’elit australiana. La cadena Seven Network penja una foto d’ella mentre està xutant i se li veu la part posterior de la cuixa. És una foto, una simple foto, però va desencadenar un seguit de comentaris abusius i sexistes cap a l’esportista que van fer que la cadena la retirés. Després de veure que el fet de retirar la foto potser donava poder als impresentables que havien decidit criticar de manera intolerable la imatge, van tornar a publicar-la. Crec que és el millor que es podia fer, perquè és totalment necessari que surtin a la llum tots els comentaris misògins que va generar i veure que, en realitat, encara ens queda molt per avançar.

Here’s a pic of me at work... think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj — Tayla Harris (@taylaharriss) 19 de març de 2019

A títol personal us he de dir que quan he vist la foto el primer que he pensat és que ja m’agradaria a mi tenir aquest cos i estar així de forta. Harris, després de veure tot el rebombori que havia causat una foto seva jugant a futbol, va decidir posar la foto a la seva xarxa social i afegir: “Això és una foto meva treballant. Penseu-hi abans dels vostres denigrants comentaris, animals”. Esclar que sí, ben fet! No s’ha d’avergonyir de res, és una foto jugant a futbol i si els neandertals creuen que no té un cos de dona femenina i que és un insult a la vista perquè, segons les seves creences, no hauria de tenir un cos així, doncs que s’aguantin, perquè ja no penseu per nosaltres ni teniu cap tipus de poder sobre el que volem fer. Perquè, molt en contra dels vostres pensaments, una part de la societat ha evolucionat. Aquesta és la seva feina, i ha de tenir el cos que ha de tenir depenent de l’esport que practica. Sento dir-vos que ja no ens amaguem. És més, hi ha hagut un moviment que ha potenciat que moltes jugadores de la lliga australiana pengessin una fotografia fent gairebé el mateix gest de xut que va encendre un tipus de societat que hauria de ser cada vegada més petita. Pel bé de la humanitat.