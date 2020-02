Tics d’equip petit

Una de les coses que menys m’agradaven de Valverde era com plantejava els partits importants. Tenia la sensació que sempre s’anava amb el fre de mà posat. En cas de dubte, ser conservador. I així van anar les coses en dues tornades de Champions, a Roma i Liverpool, en què es van desaprofitar tres gols d’avantatge per acabar de potes al carrer.

Setién havia de canviar aquesta dinàmica. Almenys, això va prometre a la presentació. Il·lusió, valentia, atreviment, futbol d’atac... Tot el que no va tenir el Barça a Nàpols. I encara sort del gol de Griezmann, que deixa l’eliminatòria amb un resultat mínimament digne per a la tornada.

L’onze inicial no s’acabava d’entendre massa, sobretot amb l’entrada de Rakitic al mig del camp i la decisió de situar Arturo Vidal a l’extrem. Un jugador que no encara, que no serveix per trencar el plantejament d’autobús de Gattuso. ¿Potser Setién s’imaginava un altre partit? D’acord, ho compro. Però als 20 minuts ja era clar que allò no rutllava. Tot i així, va esperar fins al minut 57 per moure la banqueta, i fer entrar Arthur Melo en el lloc de Rakitic. I després? Doncs arriba l’empat i Ansu Fati, que també s’estava escalfant, no entra sinó que segueix a la banda. L’extrem no surt fins al minut 87! Només va poder intervenir en un parell d’ocasions. No va tenir temps per a gaire res més.

¿Té lògica el que va fer Setién, de ser tan conservador? Des del punt de vista futbolístic, sí, es pot entendre. Però això és el Barça, no el Betis ni el Las Palmas -amb tot el respecte per a aquests equips-. I el Barça no ha guanyat mai res amb por.

És cert que moltes vegades són els jugadors els que no ho veuen clar. Messi va ser contundent: “Tal com estem, no ens arriba per guanyar la Champions”. Ja sabíem que la plantilla era aquesta i ja sabíem que hi havia problemes amb les lesions. Però ens havien venut que, canviant l’entrenador canviarien les dinàmiques, s’estaria més preparat físicament i es veuria un altre futbol. Quina decepció. Aquest Barça segueix tenint tics d’equip petit.