Torre Romeu, Sabadell: la lluita per la dignitat

EL BARRI DE TORRE ROMEU, a Sabadell, està de festa. Dissabte els veïns van estrenar un vídeo documental en què ells mateixos n’expliquen la història: famílies, sobretot andaluses, que van venir a treballar al tèxtil i van començar dormint en coves, rentant la roba al riu Ripoll els diumenges (que era el dia que les fàbriques paraven i l’aigua baixava més neta), sense enllumenat, ni carrers asfaltats, ni clavegueram, “ni metge, perquè aquí no volia venir ningú i les injeccions ens les posava l’amo d’un bar, que n’havia après al servei militar”. La consciència social de grups de catòlics i dels comunistes en la clandestinitat va ajudar-los a sortir de la misèria. Fill de Torre Romeu és Joan Mena, diputat d’En Comú - Podem, aquell que sovint ha d’explicar, des de la tribuna d’oradors, com d’important va ser per a gent com ell l’ensenyament en català perquè gent com Valls parin de mentir sobre la llengua.