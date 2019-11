‘Última Hora’, un gran diari de la nit (1935)

De l’editorial de La Humanitat (19-X-1935) al néixer Última Hora, diaris d’ERC. El director d’Última Hora, Josep M. Massip (Sitges, 1904 - Washington, 1973), va encarregar a Josep Escuder (Barcelona, 1903 - Nova York, 1977) un disseny innovador (era nova aquí la pauta americana de títols amb blancs a dreta o esquerra en línies alternes), adient amb continguts insòlits.

Ahir, al vespre, a quarts de vuit de la nit, aparegué el primer número del nostre fraternal col·lega Última Hora, que fou materialment arrabassat de les mans dels venedors que en pocs moments ompliren amb els crits del nou diari l’àmbit de les vies de la nostra ciutat. [...] La seva presència al carrer fou acollida amb la simpatia que mereix el nou diari. Per la seva tendència, presentació, agilitat i sentit modern del periodisme, Última Hora té un lloc perfectament delimitat i una formidable capacitat d’expansió entre el públic de Catalunya, i li augurem molts i ressonants èxits. [...] A l’àgil presentació tipogràfica, que plasma un tipus de gran diari a la moderna, expressiu i vivaç, Última Hora, hi afegeix un dens contingut informatiu del moment, prestigioses signatures de comentaristes, abundància de gràfics i gravats, i extenses i magnífiques seccions de Cinemes, Esports, Escenaris, Ràdio, Arts i Lletres, reportatge, finances, etc. En aquest sentit són a remarcar especialment les seccions d’Esports i Cinemes, tractades en forma que pel seu contingut, ajust i presentació constitueixen una revolució en el nostre món periodístic. Assenyalem, com a detall, que la Secció esportiva -amplíssima- del nostre fraternal col·lega, és dirigida pel que fou magna figura del futbol català en les hores més glorioses, extrem esquerra de la famosa davantera del “Barcelona” Emili Sagi-Barba. Joan Alavedra, l’àgil escriptor i repòrter, té al seu càrrec una secció cridada a assolir el màxim relleu en el món literari i artístic de Catalunya: el “Mirador Discret”. Consignem igualment el primer capítol -que continuarà en dies successius- de la vida de la famosa espia Mademoiselle Docteur, i un àgil reportatge internacional sobre la personalitat i la vida atzarosa del general Condylia, dictador monàrquic de Grècia. Última Hora dedica igualment una especialíssima atenció a Teatres i Ràdio, i publica informacions especialitzades dels fets de més relleu ocorreguts durant el dia a la Policia, Palau de Justícia, etc. No ha descuidat tampoc la direcció d’ Última Hora l’interès excepcional del moment polític que passa. En aquest sentit, a part d’una informació complementària especial des del Parlament espanyol, publica un interessant reportatge de Madrid sobre l’acte polític de diumenge, en el qual pronunciarà el seu discurs el senyor Manuel Azaña, i un emotiu i magnífic article de Gabriel Alomar, titulat “En l’aniversari”.