18/10: Govern Sánchez

¿Li convé al sobiranisme català que el govern de Pedro Sánchez tingui temps d’acabar la legislatura? Doncs depèn. Si és per fer alguna cosa substancialment diferent del que faria un govern del PP i Ciutadans, en temes d’autogovern i en relació als presos i exiliats, llavors crec que sí que li convé. Si és per fer el mateix que faria, substancialment, un govern del PP i Ciutadans en aquests temes, però dissimulant-ho amb un somriure, llavors no li convé. Personalment, no soc partidari del que en castellà en diuen 'cuanto peor, mejor'. Si el sobiranisme té un temps per enfortir-se des de les institucions i una possibilitat de posar fi a la injustícia amb els presos i exiliats, cal aprofitar-ho, sense renunciar a res. Però si en tots aquests temes el que fa el PSOE és si fa no fa el mateix que faria el tàndem PP-Ciutadans, surt més a compte que ho facin el PP i Ciutadans, perquè són de més mal pair per a l’opinió internacional i més evidentment sospitosos de tardofranquisme. S’ha d’ajudar el govern Sánchez perquè no caigui? Si es compromet a fer coses diferents, pot sortir a compte. Si no es compromet a res i per tant tot continua igual pel que fa als presos i a la demanda d’autodeterminació, ajudar-lo a sobreviure és un mal negoci.