19/2: L'oportunitat

Si creiem que la solució passa per les urnes, hem d’aprofitar cada vegada que hi ha urnes. Per tant, les eleccions espanyoles són també una oportunitat. Sobretot per comptar-nos entorn de les preguntes en què acreditar grans consensos dona força moral i reconeixement internacional. Unes eleccions no són un referèndum i cada llista comporta matisos i diferències. Però pot haver-hi maneres, fins i tot amb llistes diverses, per aconseguir titulars l’endemà de les eleccions que constatin una gran majoria en escons i en vots a favor d’algunes idees clau. Imaginem que abans de les eleccions diverses forces polítiques firmen públicament un compromís segons el qual els seus diputats treballaran a Madrid per uns objectius compartits. Posem-ne tres: solució dialogada del conflicte, dret dels catalans a decidir el seu futur i llibertat dels presos i retorn dels exiliats. És el que deia el manifest de la manifestació de dissabte, que convocava com a mínim quatre forces polítiques, comuns inclosos. I hauria estat potser acceptable per al PSC de tota la vida. Una mena d’actualització del "Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia". La suma dels firmants d’aquest compromís preelectoral pot obtenir a Catalunya una llarga i útil majoria absoluta.