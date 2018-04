6/4: Ciutadans

Una hipotètica victòria de Ciutadans a les eleccions espanyoles seria una molt mala notícia a curt termini per al catalanisme: duria a terme polítiques molt agressives contra la catalanitat, segons el seu programa. Però, a mitjà i llarg termini, podria arribar a reforçar i fins i tot accelerar les opcions de l’independentisme. Per diverses raons. La primera, que dins de la societat catalana una victòria espanyola de Ciutadans dinamitaria tots els espais conciliadors, qualsevol somni de tercera via, i decantaria aquests espais del mig cap a un dels dos pols, amb l'avantatge per al sobiranisme que el pol unionista quedaria situat molt a l’extrem, molt i molt lluny del centre. Però, a més, estic convençut que si Ciutadans du a terme el seu programa extremista sobre la qüestió catalana, no aconseguirà amb això anorrear el catalanisme. No solucionarà ni eliminarà el problema de fons. I davant del fracàs de les polítiques extremes, vull creure que l’opinió pública europea i fins i tot part de l’espanyola pressionarà per una solució pactada. I en el cas d’un pacte forçat, precisament Ciutadans seria el més ben situat per pactar perquè és a l’extrem de l’extrem: en tots els conflictes, els acords de pau (amb renúncies) els signen els falcons.