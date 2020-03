6/3: Virus reial

Durant tota la Transició, el monarca i la monarquia espanyols han estat protegits per un eficacíssim cordó sanitari de silenci i impunitat. Però perquè aquest cordó sanitari funcionés calia una certa autarquia comunicativa i judicial. Monarca i monarquia estaven blindats dins del marc espanyol, no fora. Però el marc espanyol era prou impermeable al que es pogués dir o fer fora. Ara les coses han canviat. En el món contemporani l’autarquia mediàtica i judicial és impossible. No hi ha cordó sanitari que aturi l’expansió dels virus, com hem vist aquestes setmanes amb el coronavirus. Cap frontera és impermeable. Judicialment, això ja ho ha notat el sistema espanyol, quan Europa li ha revocat decisions que naixien de la lògica autàrquica en el combat contra l’independentisme. Ara pot passar amb el rei emèrit. Els mitjans i la judicatura suïssa parlen de possibles suborns i moviments de desenes de milions d’euros que podrien implicar Joan Carles I. Certament, això passa fora. Però ara el virus no es pot parar a la frontera. I potser el sistema espanyol haurà de triar entre protegir el monarca i protegir la monarquia. Si vol mantenir el cordó sanitari de la immunitat i el silenci per salvar el monarca, es pot arribar a carregar la monarquia.