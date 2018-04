260x366 Una altra raó per estimar Ricky Rubio Una altra raó per estimar Ricky Rubio

Des que la Tona va morir el 2016, Ricky Rubio dedica una part dels seus rituals prepartit a recordar la memòria de la seva mare. “Soc una persona que no exterioritza gaire els seus sentiments, però no els amago”. El base de 27 anys, que també va haver de conviure amb la mort de Flip Saunders, el seu exentrenador, s’ha convertit en un dels esportistes més actius en la lluita contra el càncer. Tot i que només porta uns mesos a Utah, ja s’ha guanyat la fama de compromès gràcies a les seves col·laboracions voluntàries amb diferents iniciatives solidàries. La seva última acció va ser una donació per a la Fundació 5 For the Fight. “Estic intentant fer coses per ajudar la comunitat, les persones que realment ho necessiten. Estic en una posició privilegiada i he d’aprofitar-ho. Amb diners i fent córrer la veu. No és un món fàcil, però estem aquí junts per lluitar junts”, diu Rubio.

Quan el Ricky parlava amb la seva mare sempre li deia que havien d’ajudar les famílies que passen per situacions semblants. “Veure patir una persona estimada és molt dolorós. Un cop va morir, volia retre homenatge a l’experiència que m’havia donat i vaig trobar una fundació, A Breath of Hope, que s’adaptava molt bé al que buscava. És una entitat que combat el càncer de pulmó. Vam obrir una branca per recaptar diners per afavorir la investigació de la cura del càncer”. L’objectiu era aconseguir 150.000 euros. Un cop assolit aquest repte, els diners extres aniran destinats a ajudar les famílies que pateixen aquesta malaltia i necessitin ajudes econòmiques per temes relacionats amb els tractaments. “La gent que lluita contra el càncer són els veritables herois”.

Ricky Rubio, que es va passar l’estiu practicant el llançament amb Raül López, un altre català molt estimat a Salt Lake City, està completant la seva millor temporada a la NBA. Avui que ell i els Utah Jazz són notícia per la seva bona classificació és un bon dia per posar l’accent en el seu vessant més compromès.