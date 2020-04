El conseller Buch i les mascaretes

El govern espanyol envia 1.714.000 mascaretes a Catalunya i el conseller Buch s’ho ha agafat a la valenta. Tant si ha sigut casualitat com si no ho ha sigut (perquè en política no hi ha mai casualitats), no calia mossegar l’ham. No hi ha dia que Buch no es recordi del “gobierno del estado español”. Tampoc no cal. Recordi que parla per a tothom, no només per als convençuts, i que una roda de premsa no és un míting. Fa un mes que estem tancats a casa amb la canalla, els afectats per ERTOs estan esperant a cobrar, comptem el morts cada dia per centenars i el virus ha fet estralls a les residències. Adeu turisme, que genera el 12% del PIB i el 14% dels llocs de treball a Catalunya; i avui un milió de catalans s’exposaran al virus anant a treballar. Aquest panorama demana molta serenitat, molt sentit de l’humor i el sentit d’estat suficient per no competir mai amb el general Villarroya.