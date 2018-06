Les altres vides a la deriva que cal salvar del naufragi

Salvar totes les persones a la deriva a la Mediterrània en risc de morir ofegades és un imperatiu moral, i per a l’Europa política és l’única manera decent de ser al món i poder-lo mirar a la cara, sobretot després de la vergonyosa externalització a Turquia dels refugiats sirians. I, alhora, governs i ajuntaments, que de manera tan justificada anuncien que estan disposats a fer aquest esforç d’acollida, no poden oblidar que als nostres carrers ja hi ha moltes vides a la deriva, escapant d’altres naufragis biogràfics. Al centre de Barcelona, qualsevol vorera, caixer, proximitat d’una font o d’un supermercat que ofereixi uns mínims de seguretat s’ha convertit no tan sols en un lloc per dormir-hi sinó també per viure-hi, i alguns punts comencen a tenir proporció d’assentament. No es tracta de triar uns o altres, sinó de treballar amb el mateix interès per tothom.