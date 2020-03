El bonic món de treballar a casa

Les autoritats de tot el món estan imposant el treballar a casa com una manera de tallar el contagi del coronavirus. Normal. Però si no hi estàs avesat, prepara’t, perquè ser a casa és sinònim d’estar disponible per a la família, per als que truquen pel porter automàtic, per al repartidor d’una compra online que vindrà entre les onze i la una, o per a la rentadora que s'acabarà d’aquí una estona. El que treballa a casa ha d’acabar dient “hi soc però com si no hi fos”, un avís que és rebut amb crítiques per insolidaritat. A sobre, a casa és més fàcil penjar-te amb qualsevol distracció i amb inconfessables viatges a la nevera. I recordeu que el minut d’or de la història de la televisió el va fer aquell analista de la BBC que mentre parlava per a tot el món va ser visitat al seu despatx successivament pel fill gran, pel fill petit i per la mare dels nens, que se’ls va emportar tots dos, arrossegant-se per terra per no sortir per la tele.