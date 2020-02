Coronavirus: "Keep calm and carry on"

Recapitulem: estem en alerta 4 antiterrorista, estem avisats de canvi climàtic amb rècords històrics de temperatures i ara l’OMS ens ha demanat que ens preparem per a una potencial pandèmia de coronavirus. Entesos. Ja no queda espai ni per al gag de Woody Allen, aquell de "Déu ha mort, Nietzsche ha mort i jo no em trobo gaire bé”, perquè amb les malalties no es fan bromes, i menys quan les notícies venen de més a la vora cada vegada. És impossible que tanta amenaça difusa no ens acabi passant factura, i no em refereixo només als costos econòmics d’un món que ha començat a tancar gent a casa i països dins les seves fronteres, sinó al redescobriment de la vulnerabilitat humana. No és cap guerra, no és cap atemptat, però demanarà que sapiguem comportar-nos com tanta gent a la qual, en circumstàncies molt més dramàtiques, van dir-li: “Keep calm and carry on”, i se’n van sortir.