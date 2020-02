L'OMS adverteix el món que es prepari "per a una potencial pandèmia"

Fa dies que el fantasma de la pandèmia sobrevola el món. Aquest dilluns, davant l'explosió de contagis per coronavirus a Itàlia, l'Iran i Corea del Sud, l'Organització Mundial de la Salut ha apujat el to. "Hem de fer tot el possible per preparar-nos per a una potencial pandèmia", ha advertit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ras i curt: avui dia és bastant probable que el que fins ara es considera una epidèmia s'acabi convertint en una pandèmia, un salt de nivell considerable. Però és massa aviat per dir-ho. "No estem presenciant la propagació mundial incontenible d'aquest virus i no estem presenciant una malaltia greu o morts a gran escala", ha continuat, amb to tranquil·litzador, el representant de l'organització.

"¿Aquest virus té un potencial pandèmic?", s'ha preguntat Adhanom, que s'ha contestat això: "Absolutament, el té". I ha continuat: "¿Ja hem arribat a aquest punt? Segons la nostra avaluació, encara no".

Aplicar la pandèmia és una mesura que l'OMS ha posat en pràctica poques vegades i que, segons els seus tractats, s'impulsa quan hi ha una malaltia que afecta una àrea geogràficament extensa, ja sigui un continent o fins i tot el món sencer.

Aquest cap de setmana s'ha viscut un abans i un després en l'evolució de la malaltia. L'expansió, sobtada i ràpida, de casos al nord d'Itàlia, a l'Iran i a Corea del Sud –on en només cinc dies s'han multiplicat per 17 els contagis– ha reduït les esperances d'acorralar la malaltia a l'interior de la Xina, on en els últims dies semblava que els nous contagis anaven a la baixa.

Regions en risc

Ara, doncs, malgrat que la immensa majoria de casos encara són a la Xina –especialment a la província de Hubei–, és cert que el món tem que el virus es pugui fer fort en altres regions del planeta. Preocupa especialment el cas de l'Iran, on part de la població denuncia que el règim dels aiatol·làs –que precisament no passa pel seu millor moment– està ocultant el nombre real de contagis, que seria més gran del que les xifres oficials indiquen. Des de terres iranianes, el brot de coronavirus ja ha saltat a altres països veïns com l'Afganistan, l'Iraq o el Pakistan, que malgrat blindar completament les seves fronteres terrestres no han pogut evitar l'arribada del Covid-19. El sistema sanitari d'aquests països, dèbil en alguns casos, podria facilitar el descontrol de contagis.

"No podem paralitzar el món i tampoc és realista dir que es pot aturar la transmissió entre països. Probablement hi haurà epidèmies en diversos [països], però es poden contenir", ha apuntat, per la seva banda, Michael Ryan, director del programa d'emergències de l'organisme internacional.

L'organisme reconeix que no "entenen encara" les "dinàmiques de transmissió" del coronavirus. Això sí, admeten que, independentment de les condicions econòmiques de cada país, "tots són vulnerables" i "tots els sistemes tenen punts febles". Una de les hipotètiques mesures per frenar l'expansió del brot més comentades aquests dies, tancar les fronteres, ha sigut refusada també per l'OMS. Creuen que blindar les fronteres, tal com demanen polítics radicals com Marine Le Pen a França o Matteo Salvini a Itàlia –que han aprofitat el coronavirus per llançar discursos d'odi contra la immigració–, no evitarà que es propagui el virus.