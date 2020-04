Corresponsables d’un trist final

El trist final de la carrera política del fins ahir alcalde de Badalona parla dels entorns professionals de màxima competitivitat, on no hi ha temps ni espai per als problemes personals, ni hi ha ulls per voler-los anticipar o reconèixer. La crònica de l’ARA que explica el drama personal i polític de l’alcalde recull testimonis de persones que el veien de prop i el trobaven un ”home superat” que “feia patir”. Costa de creure que els companys que l’havien d’ajudar a exercir una responsabilitat tan alta com l’alcaldia de Badalona el deixessin acabar d'una manera tan penosa, detingut una nit per una patrulla al carrer. Si les coses no són fàcils per a ningú, ho són molt menys al servei públic, on el nivell de complexitat social en què vivim demana una capacitat de lideratge que no hi cap en un carnet.