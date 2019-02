L’Estat contra el segle XXI

Les quatre hores de declaració de Turull van ser apassionants. No tan sols pel domini de la situació que va exhibir sinó també perquè l’intercanvi del conseller amb les acusacions va revelar la distància quilomètrica que separa les dues cultures polítiques. El fiscal va preguntar: "¿I no sabia la gent que el referèndum havia estat declarat il·legal pel Tribunal Constitucional"? Probablement, els 2,28 milions de persones que van anar a votar ho sabien, però van anar a votar igualment perquè no havien estat convocats per atracar un banc o cremar un bosc, sinó per posar una papereta en una urna per autodeterminar-se, i el sentit comú fa que a la gent li sigui difícil de creure que això pugui ser il·legal al segle XXI. Turull va recordar el guàrdia civil que vigilava el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) l’1 d’Octubre. Com que el referèndum continuava, li van ordenar: "Apaga-ho tot!" I ell va contestar: "Aquí tot està apagat!" D’això també se’n diu segle XXI.