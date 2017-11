Si ets ‘Charlie’ fa gràcia, si ets Piolín, no en fa

L’ACTOR EDUARD BIOSCA haurà d’anar a declarar davant el jutge per un comentari satíric sobre les rates que hi havia al vaixell del Piolín al Versió RAC1. Un voldria pensar que en un estat democràtic l’únic problema que hauria de tenir un acudit és que no fes gràcia, però a Espanya es veu que no, que hi ha jutges interessats a gastar el seu temps i els nostres diners com a contribuents a trobar els límits de la llibertat d’expressió. Quanta hipocresia amb el “ Je suis Charlie”, se’n recorden? Es podia fer broma de Déu; encara més, presumíem de valors occidentals perquè ens atrevíem amb les creences dels musulmans, però ah, quan la broma és sobre la policia o sobre la Corona ( El Jueves ) aleshores és intolerable. Els fa por l’humor perquè els fa por la llibertat.