L’èxit de Diplocat "en liquidació"

Com ja va anunciar la vicepresidenta espanyola en un d’aquells celebrats monòlegs nocturns i pastosos, el Diplocat ha quedat "en liquidació" per haver estat creat "amb l’única finalitat de donar resposta al desenvolupament del procés secessionista”. Mentida. Han parlat de tot. I amb pluralisme, i rigor. Com correspon a un organisme seriós. El 2015 vaig participar en la sessió 'Estat per a Catalunya i Escòcia, amenaça o oportunitat per a la UE?', a la Universitat de Cambridge. El primer ponent va parlar d''Els perills del secessionisme català' i la sessió va enfocar-se cap als problemes de defensa i de relacions internacionals que generava l’augment dels secessionismes a Europa. I tot això ho saben a la Moncloa perquè a l’aula de Cambridge hi havia un alt funcionari de l’ambaixada espanyola a Londres que no es va perdre cap detall.