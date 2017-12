Ministra, no busqui a Moscou, busqui a Madrid

COSPEDAL HA TUITEJAT: “Proposaré a la comissió de defensa del Congrés la creació d’un grup de treball que reuneixi diputats i editors dels principals mitjans per estudiar a fons l’amenaça de la desinformació contra la nostra democràcia”. El tema és Rússia i les notícies falses sobre Catalunya. S’equivoca de lloc, ministra. Si vol combatre les mentides sobre Catalunya, no busqui a Moscou, busqui a Madrid. Que en fa, d’anys, que es desinforma a tot Espanya del que passa a Catalunya! I té poca autoritat moral: el seu col·lega d’Exteriors s’ha passejat pels platós d’Europa dient que les imatges del referèndum de l’1 d’octubre eren falses. El govern espanyol està preocupat per totes les opinions que no pot controlar, i amb l’excusa de les mentides a la xarxa, flirteja amb la censura general. Espero que l’hi puguem explicar quan ens convoqui.