Un palau de la literatura catalana

Si en condicions normals l’obertura de la nova llibreria Ona a Barcelona hauria estat una de les notícies de l’any, que la inauguració s’hagi produït enmig de les penalitats d’aquests mesos de coma social induït adquireix proporcions de promesa de futur. Molt més a prop del centre cultural que de la botiga i de la galeria d’art que de la llibreria, per un moment em va semblar que tornava a entrar a Vinçon, un espai genuí, no franquiciat, on la vista va de regal en regal i a l’horitzó mental se li obre un oceà de lletres i colors. La nova Ona està posada amb gust, modernitat i possibles, és una pista on la literatura catalana agafa empenta per enfilar-se sense cançons de l’enfadós. La nova Ona és un palau del llibre en català entre mitgeres, un estoig que guarda la tradició de l'antiga Ona i l’ambició del Tatxo Benet. La llibreria és un mirall on la literatura en català pot mirar-se i veure’s guapíssima, exultant de talent i normalitat.