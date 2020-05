Els partits estan recordant al president Quim Torra la seva intenció de convocar eleccions un cop aprovats els pressupostos. Per descomptat que la democràcia no s’ha suspès, però bona part de la societat prou feina té per arribar a final de mes, cuidar els avis, reobrir el negoci o trobar algú amb qui poder deixar la canalla i anar a treballar. I encara moren catalans a desenes cada dia. No sabem com obrirem les escoles el curs que ve. Estem per sentir parlar d’eleccions? Estem per un gran acord nacional de salvament i d’impuls. Dir que s’han de convocar les eleccions quan passi l'emergència sanitària és no dir res: sense vacuna (i qui sap quants mesos falten) l’emergència es pot produir en qualsevol moment, sobretot a la tardor. I la llista d’errors i actituds que hem vist durant aquest temps de pandèmia en governs de tots els colors no seria la millor targeta de presentació per anar a la campanya electoral.