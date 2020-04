La seva vida no va ser un sospir

Tot i que estem absorbits per la quarantena, hi ha unes paraules de Josep Maria Benet i Jornet que no m'han marxat del cap. Vaig sentir que les deia la seva filla Carlota a Catalunya Ràdio. El pare li deia a la filla que "les persones som un moment en el temps, un sospir" i que "el que ens fa rellevants al món és el que fem pels altres, el nostre llegat i els valors que perpetuem". El que fem pels altres és generositat, no hi ha llegat sense feina ben feta a consciència i els valors que perpetuem demanen, primer, tenir-los i, després, predicar amb l’exemple cada dia. Benet i Jornet és un que es van aplicar la seva pròpia filosofia: no només va apujar el llistó del seu prestigi personal, sinó que amb la seva autoexigència va elevar el nivell del teatre i de la televisió en català. El seu llegat va ajudar a salvar i enriquir la nostra llengua i les nostres tradicions. La seva vida no ha estat un sospir.