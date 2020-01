Torra, Torrent i guanyar les eleccions

Tres-centes persones van assistir dijous a la taula rodona organitzada per l’ARA a l’Orfeó Martinenc de Barcelona amb els sis periodistes autors del llibre Tota la veritat, treball que ja podem considerar canònic a l'hora d’establir un relat fidedigne i compartit sobre els fets al voltant de l’1 d’Octubre. La relectura era especialment interessant després del judici al major Trapero i just ara que acabàvem de saber que el Suprem donava la raó a la JEC en la inhabilitació a Quim Torra, circumstància que tensionarà el Parlament i, en especial, la posició de la mesa i del president Roger Torrent. Una de les veus autores del llibre va advertir que per entendre tot el que pugui venir a partir d’ara entre JxCat i ERC, cal recordar que a Catalunya, com a tot el món, els partits el que volen és guanyar les eleccions.