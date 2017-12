Transformar la indignació en una gran victòria

VAM ESCOLTAR atentament les explicacions dels experts que deien que entre l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem encara hi havia classes. Amb la presó per a Junqueras, Forn, Cuixart i Sànchez caldrà que revisin la tesi. Mai ha estat tan clar que el poder executiu espanyol s’ha amagat sota les togues del poder judicial per no donar una resposta política a una demanda democràtica. I que amb el govern també s’hi amaguen el PSOE i Ciutadans. Que un jutge del Suprem s’atreveixi a afirmar que els fets del 20-S, a la rambla de Catalunya, va ser una “explosió violenta” confirma la necessitat que té l’Estat de pintar la societat catalana com una associació delictiva per poder-nos atacar. Que digui que alliberar els quatre presos posaria en perill la nostra integritat física és un insult a la seva trajectòria. I ara, sobretot, no desperteu el feixisme.