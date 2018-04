L’ús de la paraula ‘violència’ anuncia tempesta

DECIDIT A NEGAR el diàleg polític a Catalunya i resolt a replicar a l’1-O amb la força, l’Estat va començar una escalada conceptual -amplificada pels mitjans que han tancat files amb la Moncloa- que va començar per desafiament i cop d’estat, va ser seguida per odi, i ara està sent rematada per violència. Aquesta última paraula ja és definitiva i pot acabar justificant qualsevol acció repressiva d’excepció (“defensiva” de l’estat de dret, diran) contra mitjans públics i privats, contra organitzacions i particulars. És el món al revés i això fa mal, perquè si alguna cosa hem après aquests anys és que fan més mal les mentides que els cops. Tot això fa més urgent l’acord dels que no compren les mentides per combatre l’augment de la repressió que anuncien, també des de les institucions, singularment des de la Generalitat.