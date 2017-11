Cada dia rebem cartes dels lectors i sempre, sempre, són benvingudes. També son benvinguts els mails i fins i tot els tuits de gent educada. Però les cartes sempre són especials. Acostumen a ser dels nostres lectors o subscriptors més grans i ens critiquen o ens feliciten amb una exquisida educació. Ahir al vespre l’Estrella em va donar una carta en mà: "Mira qui t’escriu". Estàvem reunits, parlant de la portada, i el remitent ens va deixar congelats. Uns folis escrits a mà amb una nota: "Benvolguda Esther, T’escric des de Soto del Real. Espero que entengueu la lletra. Jo estic bé, no us cregueu cap de les notícies que parlen de mi. Guerra bruta i psicològica. Què hi farem! Espero aviat poder compartir una cervesa amb tu. Una abraçada". Jordi Sànchez ho acompanyava d’una reflexió titulada 'Des de la llibertat', en la qual afirma que "ser, pensar i estimar són les expressions més profundes de la llibertat" i anima els sobiranistes a respondre a les urnes el dia 21 de desembre.

Vaig conèixer Jordi Sànchez quan ell era al consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i jo al comitè professional del TV3. Recordo que va abandonar voluntàriament i sense soroll el càrrec, còmode i molt ben remunerat, per una qüestió deontològica. Em va semblar una persona reflexiva i honrada. Encara m’ho sembla molts anys després. Avui és a la presó, per defensar pacíficament les seves idees. Farem la cervesa. Segur!