17/2: El dia del relator

De vegades els dies clau no són els que ho semblen. El 6 de febrer passat pot ser un dels dies més importants de la història d’Espanya, més que el de les pròximes eleccions (que en són la conseqüència). Va ser el dia del relator. Semblava que Pedro Sánchez acceptava la figura d’un relator per a les converses amb els independentistes catalans. Però la dreta espanyola va sortir en tromba, Sánchez es va anar espantant i fent enrere i finalment va negar la possibilitat del relator, i es va abocar a no aprovar els pressupostos i haver de convocar unes eleccions que potser perdrà. El relator era tan important? Era un símbol. El símbol del diàleg. Un semàfor en una cruïlla. Si s’acceptava, es podia començar el camí complicat i llarg del diàleg per resoldre la qüestió catalana. Si es negava, es deia que el camí no era el del diàleg sinó el de la repressió, a les portes d’un judici transcendental. Sánchez parlava de la via del diàleg, però a l’hora de la veritat es va espantar, els seus el van deixar sol i el semàfor es va posar vermell. I l’Estat va continuar per la via de sempre, per a la qual és més fiable la dreta que l’esquerra. Vist amb perspectiva, el 6 de febrer pot arribar a ser importantíssim. Un dia històric. Un error històric.