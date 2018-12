El que resta de camí

A LA NOVEL·LA El que resta del dia, Kazuo Ishiguro fa dir al protagonista: “Va ser un d’aquells esdeveniments que arriben en un moment crucial del propi desenvolupament, per posar-te a prova i empènyer-te fins al límit de la pròpia capacitat i més enllà, de manera que a partir de llavors t’has de jutjar seguint uns altres paràmetres”. Algun cop a la vida tothom ha passat per aquesta situació descrita amb magistral precisió, però si ara aquestes paraules em ressonen és perquè penso que reflecteixen, també, la situació del nostre propi desenvolupament col·lectiu. Estem caminant entre els fets de l’octubre del 2017 i la sentència judicial que es dictarà el 2019. Si els fets ens van donar una consciència nova sobre l’audàcia i la dignitat comuna, el judici i la sentència ens empenyeran a un altre límit que exigirà que a la dignitat hi sumem intel·ligència.