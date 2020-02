El comptador de malalts de La Sexta

Només cal mirar Antena 3 o La Sexta perquè es faci evident que el grup Atresmedia està aprofitant el coronavirus per treure’n rèdit a nivell d’audiència.

Dijous a la tarda, per exemple, al programa Más vale tarde, el magazín informatiu de Mamen Mendizábal, tot girava entorn del coronavirus, que sortia en un rètol vermell a la part superior en pantalla. En un angle hi van instal·lar una finestra que anava mostrant, en directe, les façanes dels diferents hospitals d’Espanya on hi ha malalts per coronavirus ingressats i també l’edifici del ministeri de Sanitat. A sota, el més esperpèntic: un marcador d’infectats al país. A les 17.26 h un rètol deia “ Goteo de casos: 31 positivos ” i la xifra anava augmentant de mica en mica. A les 17.50 la xifra pujava a 32 sense que, en cap moment, la periodista ni un redactor informessin d’on s’havia donat aquell cas. A les 18.39 h s’incrementava el marcador de La Sexta: ja eren 33 casos. I així successivament. La xifra creixia sense facilitar cap mena d’informació complementària que acredités els nous casos d’infectats. A la part inferior de la pantalla un rètol anunciava que l’Organització Mundial de la Salut havia alertat del risc “molt alt” de contagi. Un especialista en alimentació donava consells a l’audiència sobre com no infectar-nos a través del menjar, assessorant sobre sistemes de cocció i com tocar els aliments.

A Antena 3 noticias, al migdia, un terç de l’informatiu va estar dedicat, exclusivament, a parlar del coronavirus. Vint-i-quatre minuts a l’epidèmia i dotze a la resta de notícies. Al marge de fer una roda de corresponsals per tots els hospitals del país i aprofundir en els casos, van mostrar un país sumit en la més absoluta desorganització, en la incertesa i el caos. Per exemple, notícies com la de la caiguda de la borsa o els robatoris de mascaretes en massa als hospitals. O el cas d’un pare desesperat perquè el seu fill petit, a qui se li ha trasplantat un òrgan, no té mascaretes i les necessita amb urgència. O l’alarma perquè els aeroports espanyols no tenen controls de passatgers amb febre. També ensenyaven imatges d’oficines, trens i escoles sent desinfectats amb ruixadors per persones amb vestits protectors. O notícies com el col·lapse dels serveis d’urgència i el telèfon d’emergència i un mapa amb l’expansió mundial del virus. Fins i tot donaven cobertura a rumors falsos en localitats d’Espanya com Totana, a Múrcia, on hi havia hagut polèmica en un veïnat on s’havia titllat de malalta una xinesa que estava sana. Atresmedia està escampant el terror des de fa dies, perquè la por crea dependència mediàtica, i la manera de satisfer aquesta dependència es troba en les cadenes que més estona hi dediquen i més alarma generen, perquè creen una sensació falsa d’informació. És un peix que es mossega la cua. Gràcies al coronavirus aprendrem moltes coses: biologia, mesures d’higiene, vocabulari mèdic i quines són les cadenes més hàbils a l’hora de treure profit de la desgràcia aliena.