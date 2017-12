4/12: Som aquí

AQUEST CAP de setmana el país s’ha omplert de concerts, esmorzars, xocolatades, manifestacions, concentracions i actes de tota mena organitzats des del sobiranisme. Una agenda caòtica, perquè el moviment ha estat escapçat i cadascú intenta posar el seu gra de sorra a la seva manera. Molts actes amb molta gent. No eren actes electorals. La major part eren reivindicacions de la llibertat dels presos polítics. Però eren sempre alguna cosa més. Una manera de dir: som aquí. Encara som aquí. Per a l’Estat, l’existència d’un nucli políticament operatiu de dos milions de persones a favor de la independència és una pedra a la sabata. El seu objectiu és que aquesta pedra es dissolgui, es dilueixi, s’esmicoli. Tot el que han fet, ocultar-la, dissimular-la, silenciar-la, escapçar-la, prendre-li els recursos de poder adquirits democràticament, empresonar-ne els líders, són instruments per a l’objectiu essencial, que és desactivar aquest nucli, que deixi de ser un actor polític per rendició o cansament. No ha funcionat. Aquest cap de setmana aquest actor ha dit que malgrat tot encara hi és, en un dels terrenys de l’acció política, el carrer, la vida social. És el pròleg per dir el dia 21 que encara hi és també en l’altre gran terreny, el de les urnes.