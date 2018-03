Les dones, per duplicat

La proximitat de la vaga feminista del 8 de març ha comportat que la televisió faci molt més visible del que és habitual el debat sobre les reivindicacions de les dones. Sovint es qüestiona l’existència de dies assenyalats en el calendari, com el Dia Internacional de les Dones Treballadores, però també és cert que si no fos per aquestes dates molts programes i molts periodistes no trobarien l’ocasió per abordar aquestes qüestions tan necessàries. La lluita feminista, precisament, serveix per aconseguir que es converteixi en diària aquesta sensibilitat amb les desigualtats que pateixen les dones i per acabar amb la infrarepresentació quotidiana en els mitjans. Com que això encara no és així i molts espais encara necessiten l’excusa d’una data, el feminisme ha ressorgit de les cendres a la tele.

El Preguntes freqüents de dissabte va oferir una conversa entre l’empresària Anna Gener i l’actriu Leticia Dolera, ben estintolada per dades que el programa havia preparat per fer evolucionar el diàleg. Després es va complementar amb una tertúlia en què es plantejaven dubtes i reivindicacions. Diumenge, a El objetivo de La Sexta, Ana Pastor va organitzar una taula amb dones representants dels diferents partits polítics perquè evidenciessin quin era el seu posicionament respecte a la vaga del 8 de març i també perquè exposessin els seus punts de vista sobre el feminisme. Amb intervencions més o menys útils i discursos més o menys elaborats, el que és cert és que res és en va i que sempre és bo portar el feminisme a l’esfera mediàtica d’una manera sensata i normalitzar-lo.

Sense la vaga del 8-M, aquests espais, segurament, no s’haurien celebrat. La rutina televisiva diària que converteix la dona en estereotip caduc no es trencaria. Una prova de com és aquesta inèrcia mediàtica la vèiem dimarts al matí en El programa de Ana Rosa. Entrevistaven Lara Álvarez, una presentadora molt guapa i molt jove, per parlar de l’estrena de Supervivientes. El realitzador estava tan embadalit mostrant, a cada pla, el seu escot, les seves cames, un primeríssim primer pla del seu rostre, que va optar per partir la pantalla pel mig i posar la noia per duplicat. En un costat un pla mitjà i en l’altre un pla molt tancat del seu rostre perquè apreciéssim al detall la seva bellesa. El copresentador Joaquín Prat va protestar: “ ¡Nos gusta mucho Lara pero es la primera vez que veo una doble pantalla de la misma persona! ” Y Ana Rosa va renyar amb un somriure el realitzador: “ Se te ha visto el plumero, chaval!” Aquest és el dia a dia a la tele més popular i de consum massiu. La visibilitat de la dona es limita massa sovint a aquesta sobreexposició del seu físic. I les vagues serveixen perquè això no passi (tant) i tinguem més temps per debatre qüestions que, de moment, sembla que només toquen, com a molt, un cop a l’any.