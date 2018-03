Dràcula i els llaços grocs

La pel·lícula serà un remake de Dràcula, però estarà inspirada en el que passa, un dia sí l’altre també, als carrers de les nostres ciutats. Probablement es dirà Cràpula i, això sí, estarà ambientada a Catalunya. El personatge principal, Cràpula, tindrà els mateixos problemes alimentaris i de personalitat que el seu predecessor, l’original comte de Transsilvània. Cràpula, de cabells clenxinats i pentinats cap endarrere, vagarejarà per les ciutats i els pobles del nostre territori en cerca de colls per xuclar, esquivant miralls i esquivant també el doctor Estivill, que pretén monitoritzar-lo quan dorm al fèretre per veure si ronca.

Els enemics de Cràpula, però, hi hauran de fer front amb les armes actuals: no pas un crucifix, que tots sabem que l’espanta i l’emprenya, sinó un llaç groc. Quan Cràpula veu un llaç groc es posa lívid i es tapa els ulls, horroritzat i rabiós. Cràpula avorreix els llaços grocs i, quan els veu, esclata en improperis i insults. Però no vol dir que els llaços grocs el debilitin, perquè que consti que el seu predecessor, el comte Dràcula, odia els crucifixos però els crucifixos no sempre poden amb ell. Recordem que al capítol del vaixell, quan Dràcula va a Anglaterra, troben mort el navegant lligat al timó, amb un inútil crucifix a la mà, perquè al coll ja hi té la queixalada.

Per tant, al remake de Cràpula veurem com un vampir reacciona davant d’un llaç groc. Com s’enrabia i treu el pitjor que duu a dins. I, esclar, com tothom sap, Dràcula hi ha un altre element que odia. Els alls. No els suporta ni en torrada, ni en allioli. A Cràpula d’alls no n’hi sortiran. Per donar un toc català a la història i fer-la universal, el que farem és que es posi nerviós quan li ensenyin calçots, que són molt aldeanos.