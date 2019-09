Remenant l’olla i fent-la bullir

Encara ara em sorprèn que hi hagi polítics que desitgin que l’independentisme català sigui violent. Ho desitgen molt fort, molt, molt. Saliven davant de la idea. El problema és que tenen moltes ganes de dir en públic: “Ho veus?”, i en privat: “Per fi!” Aquest dimarts, a Catalunya Ràdio, una tertuliana deia que “quan s’exalten tant les emocions tot acaba petant”. Bé, aquí no ha petat res, i tampoc en molts altres llocs on també hi ha emocions, però ella ho anticipava.

Pot passar que algun d’aquests detinguts tingués material per fer explosius. Pot passar que el líquid d’aquella olla que remenava un policia al vídeo (que han filtrat) fos explosiu (i si és així, ha tingut sort: els explosius exploten). El que sabem és que els investigaven des de fa un any. Si els investigaven des de fa un any, eren sospitosos des de fa un any, i entre ells, per exemple, hi ha els que ja van protestar tirant oli a la carretera quan traslladaven els presos a Lledoners. Si llavors no van fer explotar cap artefacte, se’m fa difícil pensar que ara sí que ho haurien fet. Però tot és possible.

Ens expliquen que un dels locals escorcollats és un soterrani on hi desen pirotècnia de les festes locals. Ens expliquen que en aquest poble tothom sabia, des de l’agost, que hi havia inspeccions de la Guàrdia Civil, perquè ho veien. Vull dir amb això que si algú pretenia fabricar explosius sabia que el vigilaven.

La policia “ha descartat” que els detinguts estiguessin fabricant “goma-2 casolana, amonal o amosal”. De què us sonen, aquests materials? De quan hi havia atemptats d’ETA. Descartar està molt bé. És el vell truc: “No pensis en un elefant”. Si ara em detenen i la policia descarta que tingués cap cos esquarterat a la nevera, què penseu?

De tot plegat, el millor és que confisquessin una urna de l’1 d’Octubre i se l’emportessin davant de tothom. Per què? Per què se la van emportar? Era perillosa? El drama és que, per a ells, sí.