L'escuma dels dies

El president Torra va fer dimarts una conferència que es va moure calculadament entre l'èpica, la crida a l'acció cívica determinada i pacífica pel dret a l'autodeterminació i la falta de concreció i calendaris de l'acció política. Torra va deixar clar que la política catalana està condicionada pel judici als presos polítics, que fa impossible qualsevol negociació efectiva o canvi d'etapa. El president de la Generalitat va fer una crida, més enllà de l'independentisme, a promoure una "marxa pels drets civils socials i nacionals" a partir d'avui i fins la sentència. En què consisteix? A falta de concreció, s'interpreta com una crida a mantenir la mobilització, que previsiblement arribarà al màxim amb la indignació social que generarà el judici dels presos polítics, basat en una instrucció construïda políticament. El president Torra va recordar el paper de la ciutadania en el Procés assegurant que el "govern ve de la gent i no d'un despatx" i va agafar el testimoni del president Puigdemont passant del "referèndum o referèndum" a un "llibertat o llibertat". Torra ha reprès el relat i ha deixat clar que la conversió de la majoria a l'independentisme és un corrent de fons i no l'escuma que alguns interpreten. Però també va deixar clar que no hi ha una estratègia a mitjà termini i que les decisions es prendran escoltant el carrer a l'espera d'un judici injust i del grau d'indignació que generi.